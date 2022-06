Aeroporto de Ituiutaba pode ser fechado por falta de manutenção

A prefeitura de Ituiutaba deve assumir a responsabilidade pela manutenção do aeródromo da cidade

Foto: Rerodução

Uma nota da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) acabou causando inquietação na população de Ituiutaba. O aeroclube Tito Teixeira pode ter suas atividades suspensas por falta de manutenção no local.

A nota da ANAC é do final de maio.

Os riscos de pousos e decolagens tem sido apontados a todos os pilotos, pela Gerencia de Controle e Fiscalização.

O Governo Municipal de Ituiutaba deve assumir a manutenção do aeroclube após ação judicial que tramitou por muitos anos. A prefeitura de Ituiutaba diz que a responsabilidade ainda é do aeroclube, entretanto, deu início à ações em apoio à instituição para providenciar as exigências feitas pela fiscalização da ANAC.

Ituiutaba comporta filiais de grandes empresas multinacionais, além de ser uma cidade polo no Pontal do Triângulo Mineiro, o que exige estrutura para aerotransporte.