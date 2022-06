Capinópolis: alunos da escola Higino Guerra visitam viveiro da usina CRV e plantam mudas nativas

A ação social é resultado das atividades que celebram o Dia Mundial do Meio Ambiente

Capinópolis, Minas Gerais. Alunos e professores da Escola Higino Guerra visitaram o viveiro da usina CRV Industrial na manhã desta sexta-feira (03.jun.22). A ação faz parte das atividades elaboradas pelo departamento Ambiental da usina para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente — comemorado no dia 05 de junho.

Os alunos foram recebidos de forma calorosa pelos colaboradores da usina — cada um recebeu a pulseira de ‘protetor da natureza’. Além de orientações sobre a importância do Meio Ambiente, brincadeiras deixaram o clima mais descontraído.

A bióloga Lívia Reis levou informações relevantes sobre sustentabilidade, preservação e ressaltou algumas ações ambientais desenvolvidas pela unidade mineira da CRV Industrial. “Este tipo de interação entre a empresa e a sociedade, aqui representada pela comunidade escolar, estreita os laços e reverbera no ambiente familiar a mensagem da importância da preservação do meio ambiente”, disse Lívia Reis.

Jéssica Dias, diretora da escola Higino, destacou a oportunidade de aprendizagem dos alunos durante a visita. “Os alunos aprendem de forma lúdica e colaborativa sobre as características ambientais, a importância da preservação do meio ambiente e o trabalho sustentável que a CRV desenvolve. É sem dúvida alguma um momento oportuno de inúmeras aprendizagens, associando os componentes curriculares ofertados pela escola e a experiência de vivenciar a teoria na prática”, destacou a diretora da escola Higino Guerra.

Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos, participou do encontro e solicitou que os estudantes levassem para casa a mensagem da importância das ações ambientais.

Os integrantes do projeto Jovem Aprendiz da CRV Industrial, coordenados por Suely Bizinotto, desenvolveram uma dinâmica com os alunos visitantes. Os estudantes formaram uma árvore utilizando as mãos e tinta.

Todas as etapas que formam o viveiro foram demonstradas aos visitantes. Juliana Garcia, intérprete de libras, colaborou para a aprendizagem dos alunos com limitações auditivas.

Ao final, os visitantes fizeram o plantio de mudas nativas em uma área reservada do viveiro.

Como recordação do encontro, os alunos e professores receberam uma planta ‘suculenta’ e uma cópia do Plano de Gestão Ambiental (PGA) da CRV.

Concurso de fotografia

O departamento Ambiental também divulgou o resultado do concurso de fotografia. Ainda de acordo com Lívia Reis, o objetivo do concurso — “é valorizar o olhar que cada colaborador tem sobre o Meio Ambiente. Recebemos 89 fotos, lindas por sinal, que mostram que as pessoas têm a mesma visão de preservação dos nossos recursos naturais e do nosso ambiente de convivência”.

O critério para eleger as três fotos vencedoras do concurso seria o número de curtidas no Instagram. “Infelizmente uma avalanche de votação de robôs inundou o concurso de uma forma muito deselegante. Para evitar qualquer prejuízo aos participantes, fizemos o sorteio de forma eletrônica”, complementou Lívia Reis.

O concurso distribuiu R$600 em dinheiro aos três primeiros colocados. Confira:

1º colocado: Émerson Silva;

2º colocado: Bruno Moreira;

3º colocado: Matheus Ramos.