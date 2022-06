CRV Industrial divulga resultado de concurso de fotografia

O departamento Ambiental também divulgou, nesta sexta-feira (03.jun.22), o resultado do concurso de fotografia.

De acordo com Lívia Reis, o objetivo do concurso — “é valorizar o olhar que cada colaborador tem sobre o Meio Ambiente. Recebemos 89 fotos, lindas por sinal, que mostram que as pessoas têm a mesma visão de preservação dos nossos recursos naturais e do nosso ambiente de convivência”.

O critério para eleger as três fotos vencedoras do concurso seria o número de curtidas no Instagram. “Infelizmente uma avalanche de votação de robôs inundou o concurso de uma forma muito deselegante. Para evitar qualquer prejuízo aos participantes, fizemos o sorteio de forma eletrônica”, complementou Lívia Reis.

Sorteio foi efetuado de forma eletrônica

O concurso distribuiu R$600 em dinheiro aos três primeiros colocados. Confira:

1º colocado: Émerson Silva;

2º colocado: Bruno Moreira;

3º colocado: Matheus Ramos.

Conheça as fotografias vencedoras