Capinópolis: Escola Aurelisa Alcântara de Souza comemora 52 anos

A instituição de ensino tem um dos melhores métodos de aprendizagem

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal Aurelisa Alcântara de Souza acaba de completar 52 anos. A celebração ocorreu na última sexta-feira (03.jun.22) com a participação de alunos, professores e convidados ligados à Educação. A data especial foi celebrada com alunos do turno matutino e vespertino.

Os alunos aniversariantes de janeiro a junho também comemoraram, aumentando ainda mais a festa. O tema escolhido para a festa foi o de super heróis. A festa ficou ainda mais saborosa com comidas juninas, e o bolo, é claro.

A secretária de Educação e Cultura, Iracilda, a coordenadora Zoraine, e o vice-prefeito Jaisson prestigiaram o evento.

“Agradecemos a todos que contribuíram para que a festa pudesse acontecer e desde já, falamos aos nossos alunos, que no final do ano terá a comemoração dos aniversariantes dos meses de julho a dezembro”, disse a diretora Maria das Dores, mais conhecida como Zefa.

Questionada sobre os maiores desafios educacionais com base na realidade da escola, Zefa disse que — “o maior desafio encontrado na escola atualmente é a queda no desenvolvimento escolar das crianças, até mesmo os alunos de 5º ano estão participando de um projeto de alfabetização pois ficaram 2 anos em casa e regrediram bastante. Mas graças a esse projeto estamos conseguindo recuperá-las”.

Cada criança foi presenteada com a capa do seu super herói e ganhou uma lembrancinha do evento.

Ao Tudo Em Dia, o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto disse que —”a escola Aurelisa sempre apresentou ótimos resultados na qualidade de ensino, e isso é consequência do bom trabalho de todos os profissionais e governantes que se dedicaram e dedicam àquela instituição. São 52 anos instruindo o futuro de Capinópolis”, disse o prefeito.

História

Foto da professora Aurelisa Alcântara de Souza | Foto: Reprodução

Criada por meio de decreto 1.130 em 03 de junho de 1970, pelo prefeito Iolando Ângelo da Silva, a escola tinha o objetivo de atender aos alunos da zona rural. O nome da escola é uma homenagem à professora Aurelisa Alcântara de Souza.

Em 1995 o prefeito Ibrahim Bechara Younes construiu e inaugurou o atual prédio da escola. A secretária de Educação era Heloísa Souza Costa.

Fotos da comemoração de 52 anos da escola Aurelisa Alcântara