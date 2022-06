Capinópolis: Nicole Bonifácio é eleita Garota Expocap 2022

Publicado às 02h55

Nicole Bonifácio é a rainha da feira agropecuária de Capinópolis no ano de 2022. Nesta edição do concurso, houve premiação do 1º ao 5º lugar

Primeira Dama Valéria Rampazzo e o prefeito Cleidimar Zanotto fizeram a entrega do prêmio à Nicole Bonifácio | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Nicole Bonifácio, 16 anos, foi eleita a Garota Expocap 2022. O concurso foi realizado na noite do último sábado (04.jun.22), no entanto, o público só tomou conhecimento do resultado no início da madrugada.

Um público impressionante lotou a Praça João Moreira de Souza. Milhares de espectadores ansiosos para ver o resultado.

Durante os intervalos, lojas de confecções desfilaram suas coleções.

A rainha da Expocap recebeu a premiação de R$1.500 em dinheiro das mãos do prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto e da primeira dama, Valéria Rampazzo.

Conheça as vencedoras:

5ª colocada: Ingride Gomes – Madrinha dos peões ; R$300,00 em dinheiro.

; R$300,00 em dinheiro. 4ª colocada: Letícia Araújo – Princesa da elegância ; R$500,00 em dinheiro.

; R$500,00 em dinheiro. 3ª colocada: Natália Aparecida – Princesa Simpatia ; R$800,00 em dinheiro.

; R$800,00 em dinheiro. 2ª Colocada: Amanda Gabrielle – Princesa da Beleza ; R$1.000 em dinheiro.

; R$1.000 em dinheiro. 1ª Colocada: Nicole Bonifácio – Rainha da Expocap. R$1.500 em dinheiro.

Vencedoras do concurso Garota Expocap 2022 | Foto: Paulo Braga

Sob organização de Mônica Garcia e Henrique Campos, o concurso brilhou mais uma vez.

Confira a abertura do evento:

O Tudo Em Dia publicou fotos e vídeos em tempo real no perfil do Instagram. O resultado foi transmitido ao vivo. Reveja:

Nicole Bonifácio – A Rainha da Expocap

Nicole Bonifácio | Foto: Paulo Braga

Nicole Bonifácio | Foto: Paulo Braga

Fotos do evento:

Making-of do Concurso