Ações da PMMA são realizadas em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado no dia 5 de junho, policiais militares de Meio Ambiente lotados na cidade de Ituiutaba, realizaram operações educativas e repressivas entre o final de maio e início de junho.

Neste período foram ministradas palestras educativas e montagem de estande ambiental com uso de animais taxidermizados com finalidade de despertar a consciência ambiental sobre a importância de Meio Ambiente ecologicamente equilibrado.

Contudo, infelizmente também tivemos os registros de ocorrências de árvores derrubadas, armas de fogo ilegais.

Operações ambientais realizadas

Foram desencadeadas ações e operações no período de 31 de maio a 06 de junho pelo policiamento de meio ambiente em comemoração a Semana Mundial do Meio Ambiente 2022.

Foram empregados diariamente, aproximadamente, 302 policiais militares e 133 viaturas policiais, que garantiram mais segurança à população mineira, bem como, desenvolveram ações visando a conscientização da preservação dia recursos naturais do nosso nosso Estado e em homenagem a uma data muito especial.

Resultado da operação

36 Armas de Fogo apreendidas;

465 Munições apreendidas;

57 Prisões realizadas;

1.111 Operações Realizadas;

187 Autos de infrações lavrados;

8.123 Pessoas abordadas;

5.105 Veículos fiscalizados;

38 Veículos apreendidos;

43 Animais silvestres recolhidos;

255 Animais silvestres apreendidos;

2.209 Mudas distribuídas;

65 Entrevistas concedidas;

371 Palestras ministradas;

80 Estandes de meio ambiente expostos;

21.099 Público alcançado.

CRV Industrial também celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente

A usina CRV Industrial unidade Capinópolis também celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente com distribuição de mudas nativas na feira livre na manhã do último domingo (05.jun.22). Esta é a segunda edição do projeto “Vem Pra Feira com a CRV”.

O departamento Ambiental da CRV escolheu a feira livre de Capinópolis por ter um grande fluxo de pessoas.

Foram doadas mudas de jacarandá, ipê, jenipapo, ingá, manga, jatobá e oiti. As mudas foram distribuídas em um curto espaço de tempo. Junto com as mudas, também foram distribuídos o Plano de Gestão Ambiental (PGA) da empresa.

Lívia Reis, bióloga da usina CRV Industrial, destacou as ações ambientais desenvolvidas para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. “Nós temos arraigada na nossa cultura a ideia de preservação ambiental. Sabemos que toda atividade industrial causa impacto ambiental, no entanto, ter medidas para mitigação dos efeitos é fundamental, e a CRV Industrial tem feito isso”.

Segundo a coordenadora de Recursos Humanos da Usina CRV Industrial, Michelle Pereira, o evento social foi uma troca de experiências entre a empresa e a comunidade.

“Ação feita com muito amor para promover um despertar da importância da sustentabilidade. Fantástico o contato com a comunidade. Doamos mudas de plantas e recebemos muito carinho, atenção e apoio dos presentes. Todos em prol do nosso Meio Ambiente” salientou Michelle Pereira.

Na última semana, o departamento Ambiental da CRV desenvolveu várias atividades para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

“Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, desenvolvemos estratégias para envolver os colaboradores da CRV e a sociedade nas causas ambientais. Criamos o concurso de fotografia voltado aos funcionários da empresa, envolvemos a comunidade escolar com o plantio de mudas, e hoje, estamos aqui na feira livre com distribuição de espécies nativas de mudas”, finalizou a bióloga Lívia Reis.

Viveiro da CRV Industrial

Até chegarem ao ponto de doação, as mudas passam por um longo e cuidadoso processo. Após a equipe do viveiro efetuar o plantio das sementes, as plantas recebem cuidados especiais por aproximadamente seis meses e logo em seguida são plantadas em áreas degradadas ou doadas à sociedade.

Chamada na feira

