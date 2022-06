Bombeiros Militares combatem incêndios em lotes vagos em Ituiutaba

O 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu nesta segunda-feira, dia 06 de junho de 2022, por volta das 20 horas, em Ituiutaba, dois chamados para combate a incêndio em lotes vagos no perímetro urbano. No geral, os incêndios foram decorrentes de fatos criminosos, e se proliferam rapidamente, pois havia muita vegetação dentro do espaço incendiado.

Dos acionamentos em questão, um ocorreu na Rodovia MGC 154, e se tratava de um terreno extenso, com material vegetal em grandes volumes. A fumaça do incêndio ameaçava atrapalhar o trânsito na referida Rodovia, causando risco de acidentes.

O outro incêndio ocorreu na Rua das Petunias, no bairro Residencial Cidade Jardim, sendo este de menores proporções, tendo em vista que tratava de um lote de 100m² aproximadamente coberto por vegetação.

Em todos os chamados os Bombeiros Militares deslocaram-se rapidamente até os locais supracitados para debelar as chamas, realizando o combate utilizando os EPIs necessários, bem como abafadores e mochilas costais.

O Corpo de Bombeiros Militar aproveita mais uma vez o ensejo para ressaltar que conta com a colaboração da população para denunciar os casos de incêndio criminoso, ligando no número 181, e orienta também que os proprietários de lotes mantenham sempre os mesmos limpos e livres de materiais de descartes para evitar a proliferação do fogo caso ocorra algum caso como os acima citados. A fumaça causa danos tanto a saúde de pessoas como de animais, por isso a prevenção é sempre a melhor opção.