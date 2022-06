Sesc em Minas inaugura trilha de Mountain Bike em Ituiutaba

Foto: Sesc/Divulgação

O Sesc em Minas inaugurou, na última quinta-feira (02/06), uma trilha de Mountain Bike em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O projeto contou com a parceria do Sindicomércio de Ituiutaba e a Associcli Ituiutaba (Associação de Ciclismo de Ituiutaba), que será a gestora do espaço. A estrutura fica localizada no bairro Jardim Sul II e conta com um circuito de aproximadamente cinco quilômetros com percursos para diferentes níveis de dificuldade. A nova trilha é a terceira inaugurada pelo Sesc em Minas. As outras duas já estão em funcionamento desde 2021, nas unidades de Ouro Preto e Belo Horizonte (Venda Nova).

Na cerimônia de inauguração, o diretor regional do Sesc em Minas, Luciano Fagundes, destacou os benefícios do ciclismo para os praticantes e a satisfação da Instituição em consolidar sua presença em Ituiutaba. “Sabemos que o ciclismo, além de ser um esporte muito popular, saudável e democrático, integra um estilo de vida alinhado com os novos tempos por possibilitar o fortalecimento de laços sociais e o estabelecimento de novas relações com a natureza e a cidade. É motivo de muito orgulho trazê-lo também para Ituiutaba, que se torna a primeira cidade fora da Região Central do estado a recebê-lo. Assim, esperamos fortalecer nossos laços com a região e construir uma relação duradoura com essa cidade tão especial.”

A conselheira do Sesc em Minas e presidente do Sindicato do Comércio de Ituiutaba, Vera Lúcia Freitas Luzia, destaca que o equipamento de lazer terá reflexos positivos para toda a região. “É um grande presente que o Sesc Minas traz não só para Ituiutaba, mas para diversos municípios do entorno. A trilha certamente irá contribuir para o aquecimento do turismo da cidade”, ressalta, Vera.

Nova unidade do Sesc em Ituiutaba

A cidade de Ituiutaba também irá receber uma unidade do Sesc em Minas, que contará com toda a estrutura para abrigar serviços nas áreas de saúde, educação, lazer e bem-estar. Para planejar a construção da unidade do Sesc em Ituiutaba, foi realizada uma série de análises e estudos de viabilidade que indicaram as principais necessidades da população local e oportunidades para a definição dos serviços oferecidos pelo Sesc, priorizando a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e seus familiares.

O local contará com consultórios de odontologia, fisioterapia e nutrição; salas de aula; espaço para atividades do programa educacional Criar Sesc; quadras poliesportivas cobertas e ao ar livre; piscina semiolímpica e academia de ginástica.