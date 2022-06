Operação ‘La Plata’ cumpre mandados em Prata e Patos de Minas contra o tráfico de drogas

Um funcionário público municipal é suspeito de ser um dos líderes da organização criminosa. Ele atuava como agiota para lavar o dinheiro do crime na região de Prata. As informações são do Gaeco.

O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberaba realiza, na manhã desta quinta-feira (9.jun.22), a Operação “La Plata”. A operação especial investiga organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Até o momento, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão nas cidades de Prata e Patos de Minas.

De acordo com o coordenador do Gaeco, José Cícero Barbosa da Silva Júnior, a investigação durou cerca de 1 ano e meio e apontou que o grupo criminoso usava menores de 18 anos para a realização de venda de drogas. Além disso, o Gaeco constatou que os líderes da organização, sendo um deles funcionário público municipal, atuavam como agiotas na região de Prata, como forma de lavar o dinheiro do tráfico, sendo que todos têm patrimônio incompatível com as rendas declaradas.

Até o momento, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Prata e 1 em Patos de Minas. Na cidade do Alto Paranaíba, o Gaeco também cumpriu 2 mandados de prisão preventiva.

O irmão de um dos presos, e também suspeito de ser líder do grupo criminoso, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Uma pessoa do sexo feminino, que não teve a idade informada, é considerada foragida.

Também foram apreendidas drogas, armas de pressão, dinheiro em espécie, cheques, joias, animais silvestres e documentos.