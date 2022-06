Capinópolis: encontro celebrou Semana do Meio Ambiente e discutiu medidas para minimizar impactos ambientais

O encontro discutiu como empresas e instituições atuam para preservar o meio ambiente na região

Vilson Bernardelli faz a abertura oficial do encontro que discutiu como empresas e instituições atuam para preservar o meio ambiente na região | Foto: Daniel Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A secretaria de Meio Ambiente do município de Capinópolis realizou um encontro para celebrar a semana do Meio Ambiente. O encontro, realizado no Centro de Convenções, reuniu lideranças do setor, estudantes e professores na tarde desta sexta-feira (10.jun.22).

Provocações foram levantadas com relação às formas que instituições e empresas atuam para minimizar os impactos ambientais.

O secretário de Meio Ambiente, Vilson Bernardelli, foi o anfitrião do evento.

A Polícia Militar de Meio Ambiente, Copasa, Polícia Militar, Bombeiros, Cooptal, Câmara de Capinópolis e a usina CRV Industrial enviaram seus representantes.

Lívia Reis, bióloga da CRV Industrial, destacou as ações que a usina adota para mitigar os impactos ambientais | Foto: Daniel Braga