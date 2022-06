Homem de 50 anos morre em acidente na BR-365, entre Uberlândia e Patrocínio

Uberlândia, Minas Gerais. Um homem de 50 anos morreu em um grave acidente no início da manhã deste sábado (11.jun.22) na rodovia BR 365. O acidente ocorreu no trecho entre Uberlândia e Patrocínio.

Um caminhão baú e um automóvel de passeio se envolveram no acidente.

O condutor do carro, de aproximadamente 50 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. O motorista do caminhão não se feriu.