Ator que interpretou Cabeção em Malhação ameaça matar o pai após surto por abstinência

Sérgio Hondjakoff, que interpretou o marcante personagem Cabeção de ‘Malhação’, da Tv Globo, luta contra o vício em drogas

ator aparece ameaçando o pai em vídeo | Foto: reprodução

Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção de ‘Malhação’, da TV Globo, surgiu nas redes sociais na última segunda-feira, (6.jun.22), bastante alterado.

O ator teve uma crise de abstinência e durante uma live ameaçou matar seu próprio pai, Francisco José de Mendonça, com um bastão.

Sérgio pediu R$ 1 mil para seu pai com o intuito de viajar para São Paulo. O artista ficou revoltado por não conseguir o valor que desejava e afirmou que seu Francisco era obrigado a dar o valor a ele, caso contrário teria que matá-lo.

“Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me foder. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns ‘tequinhos’ e eu fico muito louco”, disse o ex-Malhação.

Em seguida, Hondjakoff mostra o bastão e seu pai tenta se desviar da câmera do celular, enquanto recebe ameaças. “Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais”, dispara ele, recebendo a negativa de seu Francisco.

🚨ALERTA GATILHO!🚨



O ator Sérgio Hondjakoff ("Cabeção" da novela Malhação) postou stories ameaçando o próprio pai.pic.twitter.com/4oDWciY1yR — Central Reality (@centralreality) June 7, 2022

O histórico com vício em drogas

A luta contra o vício do ator se tornou pública em agosto do ano passado, após o Ministério Público interditar uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba que mantinha seus 46 pacientes em cárcere privado. O nome do ator estava na lista dos internos.

Com a repercussão, Sérgio chegou a gravar um vídeo nas redes sociais desmentindo a informação de que estava internado na clínica, no entanto, dias depois ele voltou a público e falou sobre sua luta contra o vício em drogas e álcool.

Sérgio Hondjakoff pediu perdão ao pai

“Eu andei preocupando um pessoal com vídeos que viralizaram no TikTok. Coisas envolvendo ameaças e internação. Estou aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, abstênio de substâncias. Quero agradecer a preocupação de todos vocês comigo”, iniciou o ator.

Queria pedir perdão principalmente ao meu pai, que está muito bolado comigo”, disse o ator.