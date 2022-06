Capinópolis: homem não para em cruzamento, se envolve em acidente e foge

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento que um Chevrolet Celta com reboque não para no cruzamento e atinge o motociclista

matéria em atualização

Capinópolis, Minas Gerais. Um motociclista ficou ferido após acidente na tarde deste domingo (12.jun.22). O motociclista seguia na Avenida 99 no sentido Rua 100, quando o condutor de um Chevrolet Celta não respeitou o sinal de pare no cruzamento da Rua 102 com a Avenida 99 e o atingiu.

Imagens de um circuito de segurança mostram o momento que o motociclista choca-se contra a lateral do Celta. O carro estava com um reboque.

Com o impacto da batida, o capacete do condutor da moto se desprendeu. Ele chegou a cair sobre o reboque.

Segundo a Polícia Militar (PM) ao Tudo Em Dia, o condutor do carro fugiu do local e não prestou socorro.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao atendimento médico em Ituiutaba. Ele não corre risco de morte.

Mais informações a qualquer momento.

Assista: