Bombeiros Socorrem Motociclista que chocou-se contra lixeira em Ituiutaba

Bombeiros socorrem o motociclista

Por volta das 18h do último sábado, (11.jun.22) o Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para o atendimento a uma vítima de acidente com motocicleta na Rua Inconfidentes, no bairro Bela Vista. Segundo testemunhas, um homem de 52 anos havia chocado com bastante força contra uma lixeira na porta de sua própria residência. As testemunhas foram orientadas a mantê-lo imóvel no local, até a chegada do Resgate dos Bombeiros.

De imediato, uma guarnição de bombeiros deslocou-se para o local em uma Unidade de Resgate para realizar o atendimento a vítima. Ao chegar no endereço, os bombeiros militares encontraram um homem caído sobre a calçada, ao lado de uma lixeira.

Ele estava consciente e confuso, exalando forte odor etílico, sendo relatado posteriormente por ele, que havia feito consumo de bebida alcoólica no período da tarde. Durante análise do paciente os bombeiros verificaram que ele apresentava diversas escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no fêmur.

De imediato os Bombeiros Militares prestaram os primeiros socorros a vítima, sendo que logo em seguida ele foi imobilizado e encaminhado para o Pronto Socorro de Ituiutaba com sinais vitais estáveis, onde foi recebido pela médica de plantão.