Capinópolis: Homem é preso e menor apreendido por suspeita de tráfico de drogas no Semírames

O menor que estava na companhia do maior já foi apreendido diversas vezes por envolvimento com o crime de tráfico de drogas

Materiais apreendidos com os suspeitos | Foto: PMMG/Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 27 anos foi preso e um menor de idade, 16 anos, apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no fim da tarde do último domingo (12.jun.22), no bairro Semírames.

Segundo a Polícia Militar (PM) do 54º Batalhão, os militares de Capinópolis avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura policial, demonstraram nervosismo. A equipe da PM viu quando o homem de 27 anos escondeu algo em suas roupas.

Foi procedida a abordagem policial e realizada a busca pessoal, sendo localizado nas vestes do autor um invólucro contendo sete buchas de substância semelhante a maconha embaladas prontas para o comércio, uma nota de dez reais e um aparelho celular. Com o menor infrator foi localizado um canivete sendo este apreendido.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de trafico de drogas e apreendido o menor pelo porte ilegal de arma branca e apreendido o material. A genitora do menor o acompanhou durante o registro da ocorrência.