Cavalgada em Capinópolis: cinco motoristas embriagados foram detidos

Atualizada para inclusão de informação

A operação foi realizada em virtude do evento ‘Cavalgada 2022’ pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na noite de domingo (12). A operação foi realizada nas proximidades da praça central e na saída da cidade. A cavalgada foi realizada durante a manhã.

Capinópolis, Minas Gerais. Cinco condutores com sintomas de embriaguez foram detidos no último domingo. A operação foi montada em decorrência de uma cavalgada realizada na manhã de domingo. As informações são da Polícia Militar (PM).

O evento faz parte das festividades referente aos 68 anos de Capinópolis.

A operação foi realizada na área urbana de Capinópolis, resultado em uma prisão nas proximidades da Praça João Moreira de Souza e as outras na MG-226, na saída da cidade. Um dos detidos tinha uma CNH falsa.

Os condutores foram detidos, tiveram a CNH recolhidas e foram conduzidos até a Depol de Ituiutaba. Os veículos foram liberados para condutores devidamente habilitados.

Os militares fizeram diversas abordagens com cunho preventivo/educativo para salvaguardar a segurança dos frequentadores do evento e dos demais cidadãos.

Segundo a PM, o resultado da operação foi satisfatório em relação à prevenção de acidentes, pois não houve acionamento para atendimento de acidente em decorrência de embriaguez ao volante.