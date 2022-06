Capinópolis celebra 68 anos de emancipação como símbolo de sensibilidade

Capinópolis celebra 68 anos como símbolo de esperança, sensibilidade, fé e de pessoas talentosas. Cidade rica em diversidade, que abraça seus novos filhos.

“Capinópolis completa 68 anos de desenvolvimento e progresso, e temos que reconhecer o trabalho de tantos homens e mulheres que escreveram esta história até os dias atuais. Vivemos muitos desafios nos últimos dois anos, mas isso não impediu que fossemos em busca de mais progresso e melhorias para nossa cidade.

Para você que é do agronegócio, da área da Educação, do serviço público, dos serviços domésticos, do comércio, da indústria ou do lar, saiba que você constrói nossa Capinópolis.

Capinópolis é você, sou eu, somos nós! Vamos juntos para os próximos 68 anos”, disse o prefeito durante pronunciamento oficial.

Cobertura completa

