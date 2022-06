Uberlândia: operador de drone afirma que jogava veneno em apoiadores de Lula

Aeronave despejou substância sobre as pessoas; ato foi realizado em Uberlândia nesta quarta-feira (15)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o que seria parte da ação do drone que sobrevoou o evento que participavam de Lula e Kalil e despejou uma substância sobre os apoiadores dos políticos, nesta quarta-feira, 15, em Uberlândia. Na gravação, um dos operadores do drone afirma que eles jogavam veneno contra as pessoas.

Um pouco antes do evento que vai receber o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil(PSD), um drone sobrevoou a Universidade do Triangulo Mineiro, local do evento, jogando fezes e urina nos apoiadores que já estavam a postos aguardando o evento. pic.twitter.com/tgPvkffy5z — O Tempo (@otempo) June 15, 2022

Em outro trecho da gravação, o operador também disse que já havia despejado “dois litros”, mas que ainda havia mais conteúdo para ser jogado. Uma das pessoas que está com ele, ainda o incentiva a jogar o líquido em cima do palco.

Três pessoas foram presas pelo uso do drone para atacar apoiadores do ex-presidente e despejar a substância contra as pessoas.

Inicialmente especulou-se que a substância fosse composta por fezes e urina, mas a assessoria de imprensa de Lula descartou essa possibilidade. “O drone jogou sobre algumas pessoas que já se encontravam no local um líquido mau cheiroso, provavelmente uma substância conhecida como chama mosca. Policiais militares, que trabalhavam no apoio ao evento, interceptaram uma caminhonete onde estavam três homens com o equipamento. Eles foram presos em flagrante”, informou em nota.

Os apoiadores de Lula esperavam a liberação para entrar no Centro Universitário do Triângulo, local onde aconteceria o ato. O evento contou o apoio do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao Governo de Minas Gerais.

Fonte: Terra/O Tempo