Capinópolis celebra 68 anos com desfile, Expocap e show com Amado Batista

A primeira noite da Expocap contou com abertura oficial e show com Amado Batista

Público presente no show de Amado Batista na Expocap 2022 | Foto: Daniel Braga/Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. As celebrações dos 68 anos de emancipação de Capinópolis tiveram início nesta quarta-feira (15.jun.22). A tradicional Alvorada foi realizada pela Banda de Música Santa Cecília. Em seguida, um desfile cívico de encher os olhos.

Escolas da rede municipal e estadual, além de importantes instituições da cidade participaram do desfile.

Assista à reportagem:

A noite, a abertura oficial da Expocap ocorreu no Parque João de Freitas Barbosa.

O prefeito Cleidimar Zanotto e vice-prefeito Jaisson Souza fizeram pronunciamos sensatos, ressaltando que a exposição agropecuária é importante para movimentar a economia local.

Grandes nome da política como os deputados Raul Belém, Aelton Freitas, Franco Cartafina, Elismar Prado, Leonídio Bouças e Newton Cardoso Júnior prestigiaram a abertura da feira agropecuária.

“É com muita alegria que recebemos estes deputados que tem ajudado Capinópolis … e nós precisamos deles, pois a receita do município é muito pequena. Com estas emendas, faz a diferença na nossa cidade”, disse o prefeito Cleidimar Zanotto.

O show com Amado Batista abriu a temporada de apresentações no palco da Expocap. Um grande público compareceu ao Parque JFB. Antes do show, o cantor recebeu o Tudo Em Dia no camarim.

Questionado por Paulo Braga sobre qual música não pode faltar no show, Amado Batista disse que — “depois destes 47 anos de carreira … que músicas [não podem faltar]”, se referindo ao vasto repertório de sucesso.

“Eu só tenho a agradecer a Capinópolis pelo interesse em ter me trazido aqui. Parabéns à Capinópolis pelos 68 anos de idade, e de crescimento”, pontuou o cantor.

Um público animado cantou grandes sucessos do artista.

Fotos:

Cleidimar Zanotto e Letícia Souza | Foto: Daniel Braga

