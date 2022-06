Capinópolis 68 anos: abertura do rodeio e show com Zé Felipe

Segunda noite da Expocap 2022 contou com abertura oficial do rodeio em touros e show com Zé Felipe

As celebrações dos 68 anos de emancipação de Capinópolis continuam. Na quinta-feira (16.jun.22), a abertura oficial do rodeio foi realizada. Na arena, emoção e muita fé.

A apresentação artística ficou por conta do cantor Zé Felipe. Uma multidão de pessoas lotou o parque João de Freitas Barbosa.

Assista:

Fotos:

Fotos: Paulo Braga/Daniel Braga / Tudo Em Dia Produções

Cobertura completa

