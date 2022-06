Capinópolis: Os Menotti animam 3ª noite da Expocap

A tradicional feira agropecuária de Capinópolis movimenta a região do Triângulo Mineiro. Amado Batista e Zé Felipe já se apresentaram no palco da Expocap

Capinópolis, Minas Gerais. As festividades em comemoração aos 68 anos de Capinópolis continuam. Na última sexta-feira (18.jun.22), Os Menotti animaram a 27ª Expocap. Um grande público esteve presente no evento.

Assista a um trecho do show

As comemorações tiveram início no dia 04 de junho com a eleição de Nicole Bonifácio como a Garota Expocap.

No dia 15, aniversário da cidade, desfile cívico, abertura da Expocap e show com Amado Batista.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Capinópolis. O apoio é da Polícia Militar de Minas Gerais.

