Com grande público, 27ª edição Expocap chega ao fim com show de Leonardo

Imagem aérea do show de Leonardo em Capinópolis | Foto: Tudo Em Dia Produções

Capinópolis, Minas Gerais. A Expocap 2022 chegou ao fim com recorde de público, e se consolidando como uma das melhores feiras da região do Triângulo Mineiro.

Grandes nomes da música sertaneja se apresentaram. Amado Batista, Zé Felipe, Os Menotti, Fred e Fabrício e Leonardo.

A diversão também foi um dos pontos altos da festa — o parque de diversões fez a alegria das crianças.

Na noite do último domingo, 19 de junho, a final do rodeio foi empolgante. Heitor Alves Araújo foi o grande campeão da etapa.

“É uma coisa muito especial que a gente sente, é uma felicidade muito grande”, disse o peão de rodeio ao Tudo Em Dia, que ressaltou que seu grande sonho é montar em algum campeonato de rodeio nos Estados Unidos.

Heitor levou o prêmio de R$5 mil em dinheiro.

O deputado Zé Vitor destacou a importância da festa para Capinópolis e região.

“As pessoas merecem estar de volta, celebrar a vida, acho que isso é fundamental”, disse o deputado, se referindo ao período de paralisação dos eventos presenciais em decorrência da pandemia.

O prefeito Cleidimar Zanotto fez um balanço da festa.

“Nós temos que agradecer a Deus por um momento tão importante ao qual estamos passando. Depois [do período crítico] da covid, pudemos retomar as atividades. Percebemos a satisfação da população pela realização da festa. Deixo meu agradecimento à população de Capinópolis e da região por prestigiarem a 27ª edição da Expocap”, disse o prefeito.

Para encerrar a 27ª Expocap com chave de ouro, o cantor Leonardo animou o público presente com seus sucessos.

Antes do show, o cantor recebeu o público em alto astral.

Capinópolis – 68 anos

As celebrações dos 68 anos de emancipação de Capinópolis tiveram início na quarta-feira (15.jun.22). A tradicional Alvorada foi realizada pela Banda de Música Santa Cecília. Em seguida, um desfile cívico de encher os olhos.

Escolas da rede municipal e estadual, além de importantes instituições da cidade participaram do desfile.

A noite, a abertura oficial da Expocap ocorreu no Parque João de Freitas Barbosa.

O show com Amado Batista abriu a temporada de apresentações no palco da Expocap. Um grande público compareceu ao Parque JFB. Antes do show, o cantor recebeu o Tudo Em Dia no camarim.

Na quinta-feira (16.jun.22), a abertura oficial do rodeio foi realizada. Na arena, emoção e muita fé.

A apresentação artística ficou por conta do cantor Zé Felipe. Uma multidão de pessoas lotou o parque João de Freitas Barbosa.

Na última sexta-feira (18.jun.22), Os Menotti animaram a 3ª noite da Expocap.

A dupla sertaneja Fred & Fabrício animou a 4ª noite da Exposição Agropecuária de Capinópolis.

Fotos do 5º e último dia da 27ª Expocap:

