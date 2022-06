Vídeo: troca de tiros no Sicoob deixa assaltante morto no Maranhão

O suspeito fingiu ser uma pessoa acidentada, com pinos na perna, para passar armado pelo detector de metal

Um homem morreu em troca de tiros após tentar roubar uma agência do Banco Sicoob, no município de São Mateus, no Maranhão. O suspeito fingiu ser uma pessoa acidentada, com pinos na perna, para passar armado pelo detector de metal sem gerar desconfiança. O caso ocorreu nessa segunda-feira (20/6).

Nilton César Silva Aguiar já tinha passagens pela polícia. Em depoimento, testemunhas afirmaram que ele chegou, inclusive, a conversar com uma atendente do banco. Em seguida, tentou render o segurança, que reagiu ao assalto e iniciou a troca de tiros.

Ambos foram baleados – o suspeito e o vigilante. O segurança foi atingido no braço e levado para o hospital da cidade. Nilton César morreu no local.

Outros dois suspeitos, que supostamente acompanhavam Nilton, fugiram do local antes da chegada da Polícia Militar. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Foram apreendidos, ainda, dois revólveres de calibre 38 – um do suspeito e o outro do vigilante – além de 12 munições. O material foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de São Mateus.

Em nota, o banco lamentou o ocorrido e afirmou que está contribuindo com as autoridades. Confira o pronunciamento na íntegra:

“O Sicoob manifesta profundo pesar pelo ocorrido e esclarece que está contribuindo com as autoridades para elucidação do caso. A agência permaneceu fechada para atendimento ao público no dia 20/6, retornando às atividades na terça-feira, 21/6. Até lá, os cooperados poderiam realizar suas transações financeiras digitalmente via App Sicoob ou pelo internet banking.“