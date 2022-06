PRF impõe sigilo em processos que envolvem agentes do caso Genivaldo

Genivaldo de Jesus Santos foi morto em 25 de maio numa espécie de “câmara de gás” improvisada por policiais no porta-malas de uma viaturaImagem: Reprodução



A PRF (Polícia Rodoviária Federal) negou acesso a procedimentos administrativos que investigam a conduta de agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, em Umbaúba (SE). Genivaldo foi morto em 25 de maio numa espécie de “câmara de gás” improvisada por policiais no porta-malas de uma viatura após ser abordado por estar sem capacete.

O pedido foi feito via LAI (Lei de Acesso à Informação) pelo portal Metrópoles. Foram solicitados os números dos processos administrativos e acesso à íntegra dos autos.

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal alegou se tratar de “informação pessoal”. A corporação se recusou a informar até a quantidade de processos administrativos envolvendo os agentes.

Cinco agentes assinam o boletim de ocorrência do caso Genivaldo. São eles: Clenilson José dos Santos, Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas.

PF pede mais 30 dias para finalizar inquérito

Na terça-feira (21), a Polícia Federal em Sergipe pediu ao Ministério Público Federal mais 30 dias para finalizar o inquérito sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos.

Os investigadores apontaram que o pedido de prorrogação está ligado à necessidade de aguardar “a apresentação de laudos periciais requisitados”, “indispensáveis para a finalização do procedimento investigatório”. Tratam-se das perícias do Instituto Médico Legal em Sergipe do Instituto de Criminalística da Diretoria Técnico-Científica da PF.

No âmbito das apurações, a Polícia Federal já ouviu cerca de 30 pessoas, entre elas os familiares de Genivaldo, testemunhas da abordagem e ainda os policiais rodoviários federais envolvidos na ocorrência. Como mostrou o Estadão, três agentes chegaram a se apresentar à PF em Sergipe logo depois do ocorrido em Umbaúba.

Em comunicação de ocorrência policial, agentes envolvidos na abordagem que culminou na morte de Genivaldo classificaram o falecimento do homem de 38 anos como uma “fatalidade desvinculada da ação policial legítima”.

Os PRFs narraram que foi empregado “legitimamente o uso diferenciado da força” no caso, registrando que foram usados gás de pimenta e gás lacrimogêneo para “conter” Genivaldo.