PCMG recupera motoneta Honda Biz furtada em Capinópolis

A Honda Biz cor preta foi furtada no dia 19 de junho próximo ao Parque de Exposições João de Freitas Barbosa

Motoneta Honda Biz foi recuperada no Recanto das Acácias | Foto: PCMG

Capinópolis, Minas Gerais. Uma motoneta Honda Biz foi recuperada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na tarde da última quinta-feira (23.jun.2022), no Recanto das Acácias III.

De acordo com a PCMG, uma denúncia levou os policiais ao local — uma mata que fica ao lado do bairro.

Ao verificar, foi constatado que trata-se de uma motoneta furtada no dia 19 de junho, na Avenida 122, no Alvorada — próximo ao Parque de Exposições João de Freitas Barbosa.

A moto foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Capinópolis para que seja devolvida à vítima do furto.

A Exposição Agropecuária de Capinópolis — Expocap— foi realizada de 15 a 19 de junho, reunindo um grande público.