Capinópolis: Hospital Faepu recebe melhorias para garantir bom atendimento

Capinópolis, Minas Gerais. O Hospital Faepu recebeu melhorias estruturais para garantir o bom atendimento. As melhorias foram proporcionadas pelo Município de Capinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O atendimento do Pronto Socorro Municipal foi transferido para a antiga recepção de pacientes com covid-19. Os pacientes que apresentem sintomas da doença ocasionada pelo coronavírus devem se dirigir à recepção instalada na Avenida 96.

A sala de emergência recebeu adequações e melhorias. Um terceiro leito foi criado e equipado. Também houve reforma do teto e do piso.

Outros leitos de internação já haviam recebido adequações.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Giovani Mafioleti, dois médicos já estão atuando no hospital simultaneamente das 07h às 19h, e estudos financeiros estão sendo feitos para ampliar o atendimento também no período noturno.

“Nós, agora, vamos estudar a possibilidade financeira para colocar um segundo médico à noite. A gente consegue dar celeridade no atendimento, fazer com que as pessoas sejam atendidas em um tempo mais curto”, disse o secretário.

Novo leito foi criado e equipado no Pronto Atendimento | Foto: Paulo Braga