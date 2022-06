Hoje é Dia: junho termina com Dia do Orgulho LGBTQIA+ e bumba meu boi

O mês de junho é o Mês do Orgulho LGBTQIA+, dedicado a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, queer, intersexo, assexuais e todas os membros da comunidade. E o marco desse período de celebrações e luta por direitos é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, comemorado na terça-feira (28). A data rememora a Revolta de Stonewall, em 1969.

No contexto da revolta, frequentadores do bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, resistiram a uma abordagem policial no estabelecimento. As operações policiais eram frequentes e motivadas pelo preconceito. Sem alternativas, os LGBTs haviam se acomodado a não lutar contra a opressão por parte da polícia, mas não naquele 28 de junho de 1969.

A revolta de Stonewall deu origem a outras manifestações pelos Estados Unidos e pelo mundo, tornando- se um divisor de águas na luta por direitos. Mas a luta continua. Embora oito em cada dez pessoas LGBTQIA+ se sintam confortáveis em falar sobre sua orientação sexual e identidade de gênero no ambiente de trabalho, 43% delas afirmam que já sofreram preconceito no local. É o que revela esta pesquisa, repercutida em matéria da Agência Brasil.

O programa Viva Maria falou sobre a luta e as conquistas da comunidade LGBTQIA+. Também na rádio, em 2016, o Ponto Com Ponto Br mergulhou no universo com música, conversa com ativistas e criadores de conteúdo . Ouça no player abaixo:

No cenário mundial, outro instrumento importante para os direitos humanos completa 25 anos. A Corte Penal Internacional, sediada em Haia, na Holanda, julga genocídios, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e outras violações aos direitos humanos. Saiba mais sobre o tribunal em matéria do Repórter Brasil, da TV Brasil:

Festa da cultura popular

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o Dia Nacional do Bumba Meu Boi, celebração cultural do estado do Maranhão, é celebrado em 30 de junho.

O espetáculo, que mistura dança, folclore, música, religião e teatro, é um dos destaques das festas juninas de São Luís. A Radioagência Nacional conta mais sobre a preparação das festividades. Segundo a matéria, os grupos de Bumba Meu Boi são divididos em Boi de Matraca, Orquestra, Zabumba, Baixada e Costa de Mão:

Em 2012, o programa Expedições, da TV Brasil, fez uma viagem pela manifestação cultural maranhense que começa logo após o carnaval e vai até outubro. Confira:

Vinte anos do penta

O último dia de junho marca 20 anos da conquista do pentacampeonato mundial de futebol masculino pela Seleção brasileira. Em 30 de junho de 2002, o Brasil ganhou da Alemanha por 2 a 0 e levou a taça da Copa do Mundo para casa. A seleção ainda teve o artilheiro do campeonato: o camisa 9 Ronaldo. O programa De Lá Pra Cá, da TV Brasil, conta a história dessa conquista:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

26 de junho a 2 de julho 26 Nascimento do cantor e compositor baiano Gilberto Gil (80 anos) Nascimento do compositor paulista Antenor Serra, o Serrinha (105 anos) – compositor de Chitãozinho e Xororó, Bom Jesus de Pirapora e Do mundo nada se leva, dentre outras J.K. Rowling lança o primeiro livro da série Harry Potter (25 anos) Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas – data instituída pela Assembleia Geral da ONU, na sua Resolução nº 42/112, de 7 de dezembro de 1987, e que está oficializada no Brasil pelo Decreto 8.091, de 28 de maio de 1999, através do qual se criou a Semana Nacional Antidrogas Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura – data instituída pela ONU, na sua Resolução nº 52/149, de 12 de dezembro de 1997, para marcar a data de 26 de junho de 1987, em que entrou em vigor nos países-membros signatários a”Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes 27 Nascimento do jornalista naturalizado brasileiro Vladimir Herzog (85 anos) – símbolo na luta pela democratização do Brasil Morte da pintora e professora franco-brasileira Bertha Worms (85 anos) Nascimento da soprano italiana Anna Moffo (90 anos) 28 Nascimento o filósofo suiço Jean-Jacques Rousseau (310 anos) Nascimento do regente e compositor cearense Elezar de Carvalho (110 anos) Nascimento do compositor norte-americano Richard Rodgers (120 anos) Dia Internacional do Orgulho LGBTI – comemoração para marcar a data do Incidente de Stonewall, de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, na cidade norte-americana de Nova York, reagiram pela primeira vez contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto 29 Morte do poeta cordelista e repentista cearense Cego Aderaldo (55 anos) Dia de São Pedro A Apple Inc. lança, nos Estados Unidos, a primeira geração do iPhone (15 anos) 30 Morte do engenheiro e músico baiano Osmar Macedo (25 anos) – um dos criadores do trio elétrico Nascimento da cantora e compositora mineira Maria Helena Toledo (85 anos) – gravou os LPs Maria Toledo sings Bonfá, em 1962, Jazz, samba, encore, em 1963, cantando em português e acompanhada por Stan Getz, e Braziliana, em 1965, com Luiz Bonfá e Bob Scott; em 1966, participou como compositora do I Festival Internacional da Canção, na TV Rio, com Dia das rosas, com Luiz Bonfá, interpretada por Maysa e classificada em terceiro lugar Morte do médium e escritor mineiro Chico Xavier (20 anos) Nascimento da monja zen budista paulista Cláudia Dias Baptista de Sousa, a Monja Coen Roshi (75 anos) Reino Unido transfere soberania de Hong Kong para China (25 anos) Seleção brasileira de futebol masculino conquista o quinto título mundial (20 anos) Dia Nacional do Bumba meu Boi