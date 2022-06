Ituiutaba: bandidos cometem roubo no cemitério São José

Estátuas foram furtadas no cemitério São José, algumas foram deixadas caídas ao chão | Foto: PMMG/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Um vigilante de um cemitério, 46 anos, foi vítima de criminosos na madrugada deste domingo (26.jun.22). O homem é vigia no Cemitério São José, e relatou que por volta de 01h3h foi surpreendido na sala da administração por cinco autores, vestidos com blusa de frio e capuz tapando os rostos, calça jeans, tênis e que aparentavam ser jovens, os quais amarraram suas mãos para trás com fitas adesivas e uma corda, sendo agredido com tapas na cabeça, assim como ameaçado de morte.

Os bandidos portavam pedaços de ferro, chaves de fenda e chave de roda; que obrigaram a acompanhá-los pelo cemitério enquanto arrancavam estátuas e argolas de metal dos túmulos. Os autores subtraíram a carteira da vítima que estava no interior de seu veículo e o aparelho celular. Eles tinham rádios de comunicação portáteis e falavam com alguém do lado de fora do cemitério. Os infratores evadiram por volta das 05h levando uma chave de roda, uma chave de fenda, um aparelho celular da vítima e R$650 em dinheiro. Os criminosos também deixaram várias estátuas no chão, além de outros objetos de metal. A vítima ficou amarrada e só conseguiu socorro com a Polícia Militar, após sair na via pública pedindo ajuda.