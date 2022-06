Capinópolis: casos de covid-19 voltam a crescer em junho

No primeiro dia do mês de junho haviam 34 casos confirmados de covid-19. Hoje (27), o boletim epidemiológico aponta 65 casos ativos conhecidos, e 38 pacientes com suspeita da doença. Já foram confirmados 126 novos casos da doença em junho — até o momento.

Capinópolis, Minas Gerais. O número de casos confirmados de covid-19 teve um aumento significativo no mês de junho, se comparado ao mês de maio. Até esta segunda-feira (27.jun.22), 126 novos casos foram confirmados em junho — 65 estão ativos.

Desde o início da pandemia, 4.025 casos foram confirmados em Capinópolis. Chegam a 66 o número de mortes ocasionadas pelo coronavírus Sar-Cov-II e suas mutações.

Pacientes com sintomas de covid-19 devem procurar o Hospital Faepu, dirigindo-se à recepção da Avenida 96.

Minas Gerais registou 17.112 novos casos de COVID-19 e 49 mortes desde o último boletim epidemiológico divulgado pela SES-MG, na última sexta-feira (24/6).

Até o momento, Minas Gerais contabilizou 3.589.431 casos de COVID-19, sendo que 3.443.448 foram recuperados. Já a quantidade de mortes confirmadas foi de 62.064.