Casa Lar Menino Jesus: publicado edital de convocação extraordinária para alteração estatutária

A Casa Lar Menino Jesus, com sede nesta cidade, devidamente representada por seu Presidente, o Senhor Marcos Antônio Franco Petraglia Filho, comunica, através do presente edital, aos maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e eleitores em um dos municípios de nossa Comarca: Capinópolis, Cachoeira Dourada ou Ipiaçu; que será realizada Assembleia Geral Extraordinária, de modo virtual, através da plataforma do Google MEET no link https://meet.google.com/kux-nrxh-sug, às 14h, do dia 07 de julho de 2022, com a seguinte ordem do dia:

1- Reforma Estatutária da CASA LAR MENINO JESUS.

A assembleia procederá de forma virtual, tendo em vista a Pandemia de Covid-19, como forma de assegurar a saúde e o bem estar dos participantes.

Edital em PDF