Metrópoles e colunista Leo Dias pedem desculpas a Klara Castanho

O colunista Leo Dias e o portal Metrópoles pediram desculpas a Klara Castanho | Imagem: Reprodução/Instagram



Horas após a atriz Klara Castanho, 21, contar nas redes sociais que gestou e fez a doação de um bebê, que seria fruto de um estupro, o colunista Leo Dias e o portal que hospeda a coluna dele, o Metrópoles, publicaram pedidos de desculpas à artista, após publicação de dados sigilosos sobre o caso.

No sábado (25), a jovem divulgou uma carta aberta em seus perfis nas redes sociais, horas depois de uma série de ataques no Twitter a criticando por não ficar a criança. O movimento foi registrado após manifestação da apresentadora Antônia Fontenelle, a partir de um vídeo de Leo Dias numa entrevista na TV. Ambos trataram o assunto sem mencionar o nome da atriz ou o crime de estupro.

Após a divulgação da carta aberta de Klara Castanho, o colunista publicou o nome da atriz e dados do nascimento da criança, incluindo hora e local de nascimento, cujo sigilo é resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em reportagem veiculada no site Metrópoles. O conteúdo foi deletado pouco mais de duas horas depois.

Segundo o Metrópoles, o site errou por ter permitido que detalhes “sobre o triste caso envolvendo uma mulher em situação de extrema vulnerabilidade” fossem publicados.

“Não há justificativa que sustente o argumento do interesse público em conhecer detalhes sobre uma história em que os únicos interessados são a vítima e seus familiares. E, neste caso, a Justiça e o Ministério Público, que intercederam para ajudar Klara no processo de adoção da criança”, afirmou o veículo de comunicação em nota oficial.

De forma semelhante, o jornalista Leo Dias se pronunciou, neste domingo (26), pelas redes sociais. Ele pediu desculpas a Klara e deu detalhes sobre como teve acesso às informações a respeito da atriz, há um mês, e por que, após apurar detalhes por telefone com a atriz, logo após o parto, decidiu não publicar o caso em sua coluna.

“Na conversa, Klara me relatou a violência de que foi vítima. E sua decisão de entregar a criança para a adoção. Me pediu que eu não escrevesse sobre o assunto. E eu, prontamente, me comprometi com ela a não expor a história publicamente”, afirmou Dias.

No último dia 16 de junho, em entrevista exibida no dia 16 de junho no “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili no SBT, Léo Dias, sem citar o nome de Klara, disse que sabia uma informação “inacreditável” sobre uma atriz, que a “conta” dela iria chegar, pois o caso “envolve vidas” e, por isso, ela carregaria um “carma grande”.

Ainda na noite de sábado, o UOL procurou Antônia Fontenelle, que alegou que não citou o nome de Klara Castanho em nenhum momento e disse: “o que eu tenho a ver com isso?”

Confira o posicionamento do Metrópoles:

Sobre o episódio de Klara Castanho, erramos. O Metrópoles não deveria ter permitido que o colunista Leo Dias, que publica suas colunas no portal, desse detalhes sobre o triste caso envolvendo uma mulher em situação de extrema vulnerabilidade.

Não há justificativa que sustente o argumento do interesse público em conhecer detalhes sobre uma história em que os únicos interessados são a vítima e seus familiares. E, neste caso, a Justiça e o Ministério Público, que intercederam para ajudar Klara no processo de adoção da criança.

Em relação à Klara Castanho, praticamos mau jornalismo.

Não é uma justificativa. Mas, as circunstâncias neste episódio contribuíram para que o erro demorasse a ser corrigido. A matéria foi ao ar por volta das 21h e retirada duas horas depois.

Assim como os demais colunistas do Metrópoles, Leo Dias tem autonomia para publicar suas informações. Muito embora o portal faça uma ressalva de que o conteúdo dos colunistas não reflete, necessariamente, a posição do veículo, é claro que, se publicamos o colunista em nossa página, temos responsabilidade pelo conteúdo veiculado.

Em um veículo que publica em torno de 400 conteúdos por dia, erros, lamentavelmente, podem ocorrer. Tanto de informação, quanto de avaliação. E, em geral, somos rápidos em fazer o que for preciso para reparar os eventuais equívocos.

Esta postagem ocorreu já na noite de sábado, no final do expediente, quando havia pouquíssimos colegas na redação. Falhamos em não notar imediatamente que a matéria havia sido publicada pela equipe do colunista.

Isso não exime a culpa da equipe do Metrópoles. Todos erramos. E, por isso, pedimos perdão à Klara. Ela não merece julgamento. Não merece exposição. Merece acolhimento, respeito e empatia de todos nós.

O triste episódio servirá de lição para que façamos uma avaliação profunda sobre procedimentos em nossas rotinas. A todos os leitores, um respeitoso pedido de desculpas.