Ituiutaba: duas mulheres ficaram feridas em acidente na José João Dib

Segundo relatos da passageira da motocicleta, ela e a condutora transitavam pela Av. José João Dib quando foram surpreendidas pelo veículo que se deslocava pela Av. Onze em direção ao Bairro Progresso, vindo a colidir na lateral da motocicleta.

Duas mulheres estavam na motocicleta. O acidente foi registrado na Avenida José João Dib

Por volta das 15h50 desta terça-feira (28.jun.22) o Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre carro e motocicleta na Avenida José João Dib, no bairro Progresso. De acordo com relatos do solicitante, haviam duas vítimas que estavam na motocicleta e necessitavam de atendimento.

Rapidamente uma guarnição de bombeiros se deslocou ao endereço para realizar o atendimento em consjunto com uma equipe do Samu.

No local as vítimas eram duas mulheres, sendo a condutora da motocicleta de 25 anos e a passageira, de 19 anos, ambas conscientes e orientadas.

A condutora foi atendida pela equipe do Samu e por apresentar ferimentos graves foi estabilizada para ser transportada diretamente para uma unidade hospitalar de alta complexidade em Uberlândia.

Já a segunda vítima apresenta escoriações diversas pelo corpo e suspeitas de fratura na perna esquerda e nos dedos das mãos. Ela foi atendida pelos Bombeiros, e após ser imobilizada ela foi encaminhada ao Pronto Socorro de Ituiutaba com sinais vitais estáveis.

Segundo a passageira, seu capacete foi retirado por populares que testemunharam os fatos. Em casos assim, os bombeiros orientam a esperar a chegada do serviço de emergência ao local para fazer a retirada do capacete com as técnicas corretas, e assim evitar agravos a saúde, como possíveis lesões na coluna cervical.

O capacete somente deve ser retirado nas situações em que a vítima não consiga respirar devido ao estrangulamento do tirante jugular do capacete.