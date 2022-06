Corinthians anuncia contratação por empréstimo de Yuri Alberto

O Corinthians anunciou no final da tarde desta quarta-feira (29) a contratação do atacante Yuri Alberto. O jogador, que estava no Zenit (Rússia), chega por empréstimo de um ano.

Segundo a assessoria de imprensa do Timão, “na negociação o goleiro Ivan e o meia-atacante Gustavo Mantuan irão para o clube russo também por empréstimo e pelo mesmo período de tempo”.

Yuri Alberto, que teve o Internacional como último time no Brasil, estava no clube russo desde o início de 2022, marcando seis gols em 11 partidas e ajudando o Zenit a conquistar o Campeonato Russo da temporada 2021/2022.