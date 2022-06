Libertadores: Flamengo parte na frente do Tolima na busca por quartas

O Flamengo derrotou o Tolima (Colômbia) por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29) no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo com vitória magra, o Rubro-Negro fica em boa situação para buscar a vaga para as quartas de final na próxima quarta-feira (6) no estádio do Maracanã.

🔴⚫️ Mengão na frente! O @Flamengo bateu o @cdtolima por 1-0 fora de casa e abriu vantagem nas oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/7gw9H81yui — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 30, 2022

A etapa inicial teve uma tônica, o Flamengo com dificuldades de controlar as ações enquanto o Tolima aproveitava para criar oportunidades de marcar, como aos seis minutos, quando Caicedo aproveitou bola viva na área para superar o goleiro Santos. Mas o lance acabou anulado por causa de posição irregular do ataque colombiano.

Apesar de não ser tão dominante na primeira etapa da partida, a equipe da Gávea foi mais eficiente quando a oportunidade apareceu. Aos 16 minutos Andreas Pereira dominou a bola na entrada da área e acertou um belo chute para abrir o marcador. Tudo leva a crer que este foi o último jogo do meio-campista pelo Flamengo, que ainda não fez uso da opção de compra do jogador junto ao Manchester United (Inglaterra).

A partir de então as equipes até continuaram a buscar o gol adversário, mas as defesas prevaleceram diante de ataques pouco eficientes.

O Flamengo volta a entrar em campo no próximo sábado (2), pelo Brasileiro. O adversário será o Santos na Vila Belmiro.