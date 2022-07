Brasil derrota Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de basquete derrotou o Uruguai por 73 a 60, na noite desta quinta-feira (30) em Montevidéu, pela primeira fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo da modalidade, que será disputada no Japão, nas Filipinas e na Indonésia. O cestinha do Brasil na partida foi o ala-pivô Rafael Mineiro, com 15 pontos.

É o BRASA 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo ao derrotar o Uruguai fora de casa por 73 a 60, em Montevidéu! Já classificados para a próxima fase, dominamos e vamos para o último jogo contra a Colômbia no domingo! pic.twitter.com/Ck7WVIevV8 — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) July 1, 2022

O Brasil chegou à partida em situação tranquila, liderando o Grupo B com oito pontos e já garantido na segunda fase da competição após vencer os quatros jogos anteriores.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Gustavo de Conti mede forças com a Colômbia, no próximo domingo (3) a partir das 21h40 (horário de Brasília), em Barranquilla.