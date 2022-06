EBC e Polícia Federal assinam contrato para produção de série

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Polícia Federal assinaram nesta quarta (29) contrato para produção e veiculação da série documental Os Federais. O programa, cuja estreia na TV Brasil está prevista para agosto, mostrará diversas atividades da Polícia Federal, como instituição e também de seus agentes e policiais.

Produzida pela EBC, a série de treze episódios terá o apoio da Polícia Federal para seleção de temas e conteúdos. A atração apresentará um núcleo diferente da Polícia Federal por episódio, da formação e operações táticas a grandes missões, atuação junto à Interpol e combate a crimes federais.

O presidente da EBC enfatiza que a TV Brasil tem produções próprias de qualidade e que geram audiência. “Nada melhor do que fazer uma parceria com a Polícia Federal, que tem um enorme potencial em conteúdo. É uma das maiores e mais respeitadas instituições do Estado brasileiro. Vamos apresentar isso ao telespectador em vários capítulos, e, quem sabe, em até mais de uma temporada.”

A emissora pública se consolidou, no mês de junho, como a quinta emissora de maior audiência nos 15 mercados que compõem o Painel Nacional de Televisão (PNT). O desempenho comprova o reconhecimento do público e o interesse em uma programação repleta de obras inéditas e clássicos da sétima arte.

Os Federais vai revelar à população o que realmente é a Polícia Federal, suas atribuições, atividades e quem são as pessoas que realizam este trabalho. De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, o acordo com a EBC é de suma importância para a produção de material audiovisual que mostre as atividades desempenhadas pela instituição, desmitificando e ampliando o conhecimento a respeito do cotidiano do órgão.

Para Nunes, com a divulgação da série e episódios de Os Federais, a marca da Polícia Federal se tornará ainda mais popular junto à população. ‘Vamos exibir o dia a dia dos nossos policiais federais, das operações, e inclusive, as atividades que às vezes o grande público não conhece, como o controle de produtos químicos, controle de segurança privada, emissão de passaportes entre outras atividades administrativas.”

