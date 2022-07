Embratur vai promover Patrimônios Históricos do Brasil no exterior

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Ministério do Turismo (MTur) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) firmaram um acordo de cooperação técnica para promover e difundir internacionalmente os Patrimônios Históricos do Brasil.

A parceria envolve ações de promoção dos 16 sítios culturais do Patrimônio Mundial no Brasil, localizados em nove estados e no Distrito Federal, assim como dos 52 bens culturais registrados como Patrimônio Cultural do Brasil. O destaque está em seis deles, incluídos na lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Os seis patrimônios imateriais reconhecidos pela Unesco são a Arte Kusiwa (Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajápi); o Círio de Nossa Senhora de Nazaré; o Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi do Maranhão; o Frevo; a Roda de Capoeira e o Samba de Roda do Recôncavo Baiano.

Estão previstas ações como a criação da identidade visual do roteiro do Turismo Cultural dos Sítios Patrimônios Mundiais brasileiros, disponibilização de banco de imagens sobre os sítios culturais, realização de iniciativas voltadas à promoção e apoio à comercialização dos destinos, projetos de acessibilidade física com orientação técnica e fomento para implantação nos sítios, entre outras.

“O Patrimônio Cultural Brasileiro passa a ser vitrine no mundo. Nós veremos Angra dos Reis e Paraty, a capoeira, o forró, a feira de Caruaru sendo apresentados ao mundo pela Embratur”, comemorou Larissa Peixoto, presidente do Iphan.

Confira a lista de patrimônios históricos:

Os 16 sítios culturais do Patrimônio Mundial no Brasil

1. Cidade Histórica de Ouro Preto (MG);

2. Centro Histórico da Cidade de Olinda (PE);

3. Missões Jesuíticas dos Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto e Santa Maria Mayor (Argentina), Ruínas de São Miguel das Missões (Brasil/RS);

4. Centro Histórico de Salvador de Bahia (BA);

5. Santuário do Bom Jesus de Congonhas (MG);

6. Brasília (DF);

7. Parque Nacional Serra da Capivara (PI);

8. Centro Histórico de São Luís (MA);

9. Centro Histórico da Cidade de Diamantina (MG);

10. Centro Histórico da Cidade de Goiás (GO);

11. Praça São Francisco na Cidade de São Cristóvão (SE);

12. Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar;

13. Conjunto Moderno da Pampulha (MG);

14. Sítio Arqueológico Cais do Valongo (RJ);

15. Sítio Misto – Paraty e Ilha Grande: cultura e biodiversidade (RJ);

16. Sítio Roberto Burle Marx: paisagem cultural (RJ).

Os 6 Patrimônios Culturais Imateriais da Humanidade:

1. Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajápi;

2. Círio de Nossa Senhora de Nazaré;

3. Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi do Maranhão;

4. Frevo;

5. Roda de Capoeira;

6. Samba de Roda do Recôncavo Baiano.

Os 52 bens culturais registrados como Patrimônio Cultural do Brasil:

Celebrações:

1. Banho de São João de Corumbá e Ladário (MS);

2. Bembé do Mercado;

3. Círio de Nossa Senhora de Nazaré;

4. Complexo Cultural do Boi Bumbá do Médio Amazonas e Parintins;

5. Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi do Maranhão;

6. Festa de Sant'Ana de Caicó (RN);

7. Festa do Divino Espírito Santo da Cidade de Paraty (RJ);

8. Festa do Divino Espirito Santo de Pirenópolis (GO);

9. Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha (CE);

10. Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim;

11. Festividades do Glorioso São Sebastião na região do Marajó;

12. Procissão do Senhor dos Passos de Florianópolis;

13. Ritual Yaokwa do povo indígena Enawenê Nawê;

14. Romaria dos Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade.

Formas de Expressão:

1. Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajápi;

2. Caboclinho;

3. Carimbó;

4. Cavalo-Marinho;

5. Cirando do Nordeste;

6. Fandango Caiçara;

7. Frevo;

8. Jongo no Sudeste;

9. Literatura de Cordel;

10. Marabaixo;

11. Maracatu Baque Solto;

12. Maracatu Nação;

13. Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido alto, samba de terreiro e samba-enredo;

14. Matrizes Tradicionais do Forró;

15. Repente;

16. Ritxòkò: Expressão Artística e Cosmológica do Povo Karajá;

17. Roda de Capoeira;

18. Samba de Roda do Recôncavo Baiano;

19. Tambor de Crioula do Maranhão;

20. Teatro de Bonecos Popular do Nordeste: Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco;

21. Toque dos Sinos em Minas Gerais.

Lugares:

1. Cachoeira de Iauaretê – Lugar Sagrado dos povos indígenas dos Rios Uaupés e Papuri;

2. Feira de Campina Grande;

3. Feira de Caruaru;

4. Tava, Lugar de Referência para o Povo Guarani.

Saberes:

1. Modo de fazer Renda Irlandesa tendo como referência este Oficio em Divina Pastora (SE);

2. Modo de fazer Viola-de-Cocho;

3. Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas;

4. Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal;

5. Oficio das Baianas de Acarajé;

6. Oficio das Paneleiras de Goiabeiras;

7. Oficio de Sineiro;

8. Oficio dos Mestres de Capoeira;

9. Produção Tradicional e práticas socioculturais associadas a Cajuína no Piauí;

10. Saberes e Práticas Associados ao modo de fazer Bonecas Karajá;

11. Sistema agrícola de comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira;

12. Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro (AM);

13. Tradições Doceiras na Região de Pelotas e Antiga Pelotas: Morro Redondo, Ituruçu, Capão do Leão e Arroio do Padre.