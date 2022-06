TV Brasil é a 5ª emissora de maior audiência do país

A TV Brasil se consolidou, no mês de junho, como a quinta emissora de maior audiência nos 15 mercados que compõem o Painel Nacional de Televisão (PNT). O desempenho comprova o reconhecimento do público e o interesse em uma programação repleta de obras inéditas e clássicos da sétima arte.

Em 2022, a TV Brasil chegou a alcançar mais de 4 pontos de audiência. Mais de 27 milhões de telespectadores se conectaram ao canal no primeiro semestre do ano – o que representa quase 40% do público dos 15 mercados mensurados pela Kantar Ibope Media.

A novela A Escrava Isaura é um dos destaques que agradaram os espectadores, com médias superiores a um ponto e meio de audiência. Em sua reta final, o folhetim mostra que os clássicos da televisão brasileira tem janela certa na TV Brasil.

No ar desde janeiro, a novela abre a faixa nobre da programação da emissora pública às 20h. A trama é apresentada de segunda a sábado, com reexibição na madrugada, à 0h15. A obra tem compacto semanal aos domingos, às 20h30.

O jornalismo é reconhecido como sendo cada vez mais relevante, posicionando os telejornais da TV Brasil junto aos principais do país. O Repórter Brasil Noite segue para ter o mês de melhor média dos últimos anos, com 0,40% de audiência média. No mês de junho, o programa chegou a alcançar mais de 1,3 milhão de telespectadores. A audiência cresceu junto à incorporação de uma série de medidas, como a implantação das novas edições aos sábados.

Além da janela na telinha, os capítulos ainda podem ser assistidos no aplicativo TV Brasil Play. Sucesso da dramaturgia, a produção de 2004 acompanha os desafios da escrava Isaura, personagem interpretada por Bianca Rinaldi, para lidar com as maldades do cruel Leôncio, papel de Leopoldo Pacheco.

