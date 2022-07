Minas Gerais: Zema tem 48% no 1º turno contra 21% de Kalil

Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD), pré-candidatos ao Governo de Minas Gerais – Alexandre Rezende e Amira Hissa/Divulgação

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera com larga vantagem a corrida estadual com 48% das intenções de votos, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), com 21%, de acordo com pesquisa Datafolha.

O levantamento aponta que Carlos Viana (PL) tem 4%; Vanessa Portugal (PSTU) tem 3%; Renata Regina (PCB) e Miguel Corrêa (PDT) têm 2% cada. Com 1% aparecem Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (PSOL) e Saraiva Felipe (PSB), mas este último retirou sua candidatura nesta semana.

Há ainda 10% que não sabem em quem votar e 8% que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha, ouviu 1.204 pessoas em 52 municípios de Minas Gerais entre quarta-feira (29) e sexta-feira (1º). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE com os números MG-07688/2022 e BR-08684/2022.

Na pesquisa espontânea, 59% indicam não saber em quem votar. Zema é mencionado por 22%, enquanto Kalil é escolhido por 11%. No interior de Minas, a diferença se amplia, com 52% para Zema e 14% para Kalil. Já na capital o ex-prefeito vence por 46% a 32%.

Zema tem 52% entre eleitores que tem ensino superior, 44% entre quem recebe até dois salários-mínimos, 68% entre empresários e 41% entre desempregados.

Kalil é o escolhido por 24% dos homens, 16% dos que têm ensino fundamental, 27% dos que têm ensino superior e 24% dos autônomos.