TV Feira é a nova integrante da RNCP

A programação da TV Brasil chega à maior cidade do interior do nordeste com a nova integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), a TV Feira, emissora ligada à prefeitura de Feira de Santana, na Bahia. O novo canal entra no ar nesta sexta (1º) e alcançará a região metropolitana da cidade por meio do dial 2.1 HD.

O acordo foi assinado em julho de 2021, com o objetivo de dar início à implantação e operacionalização do novo canal neste ano. A parceria levará à região a diversidade e qualidade dos conteúdos da TV Brasil, incluindo a transmissão dos canais da multiprogramação – TV Brasil/TV FEIRA, TV Brasil 2, Canal Educação e Canal Saúde. O sinal da emissora estará disponível para mais de 700 mil telespectadores.

Com a nova integrante, a EBC completa mais uma etapa do planejamento estratégico de ampliação do sinal da TV Brasil, Rádio Nacional e Rádio MEC a todo o país por meio da RNCP. “Até o ano de 2023, queremos estar em todas as capitais brasileiras, e contamos com parcerias como essa, da TV Feira, para alcançar esse objetivo, para que a população conheça a qualidade das nossas produções e também das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública”, declara o presidente da EBC, Glen Valente.

A população será beneficiada com a ampliação do acesso às produções regionais, mostrando potencialidades de Feira de Santana para todos os brasileiros por meio de conteúdos artísticos e pautas ligadas à educação, cultura, empreendedorismo e ao turismo. Além disso, como parceira da RNCP, a TV Feira poderá contribuir com pautas jornalísticas nos noticiários nacionais da TV Brasil.

Sobre a RNCP

Formada por 58 emissoras, a Rede Nacional de Comunicação Pública de TV tem o objetivo de difundir as produções da TV Brasil, além de fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdos artísticos e jornalísticos.

A afiliação à RNCP é firmada por meio de contratos e acordos de cooperação nos quais as emissoras se comprometem a transmitir a programação da TV Brasil e a participar de coberturas especiais. Em contrapartida, a EBC disponibiliza sua rica programação, conteúdos jornalísticos de relevância nacional, realiza suporte técnico, capacitação e cessão de equipamentos.

