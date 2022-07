Gabriel decide e Flamengo derrota Santos na Vila Belmiro

O atacante Gabriel Barbosa decidiu e o Flamengo derrotou o Santos, na noite deste sábado (2) em plena Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este foi o segundo triunfo consecutivo da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior na competição, que se aproxima dos primeiros colocados com 21 pontos. Já o Santos permanece com 19 pontos.

O Rubro-Negro mostrou eficiência, ao abrir o placar mesmo jogando na casa do adversário. Após boa trama entre Marinho e Everton Ribeiro pela direita, o atacante Pedro pegou de primeira, de voleio, para superar o goleiro João Paulo aos 17 minutos.

Porém, aos 20 minutos da etapa final o Peixe igualou em cobrança de falta do volante Vinícius Zanocelo. Mas sete minutos depois o Flamengo voltou a ficar em vantagem quando João Paulo deu rebote em chute de Pedro e Gabriel Barbosa aproveitou para dar números finais ao confronto.

Uma partida que terminou em igualdade foi a que envolveu Ceará e Internacional no Castelão. Lima abriu o placar em cobrança de pênalti para o Vozão aos 19 minutos do primeiro tempo, e o lateral Moisés marcou, quatro minutos depois, de cabeça para o Colorado para deixar tudo igual.

#CEAxINT | ⏱️ | 2T | 53' – Jogo encerrado no Castelão! Inter fica no 1 a 1 com o Ceará e chega aos 25 pontos no @Brasileirao.

🇦🇹 #ColoradoJogaJunto

📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/o83FrnzYRb

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 3, 2022