Ituiutaba: duas pessoas morrem em acidente envolvendo ônibus e pick-up na BR-154

O acidente foi registrado pela manhã na região do Salto do Rio da Prata, na BR-154

Ituiutaba, Minas Gerais. Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (02.jul.22), causou a morte de duas pessoas. O acidente ocorreu por volta das 07h20, na altura do km 33 da BR-154, e envolveu um ônibus de transporte de trabalhadores rurais e uma pick-up.

Segundo os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba, as vítimas são do sexo masculino — um dos mortos era passageiro da pick-up e tinha 19 anos. As duas vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram os corpos retirados pelos bombeiros militares.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— esteve no local.

Ainda segundo o comandante dos bombeiros, Tenente André, o motorista do ônibus teve ferimentos leves. Outros vinte passageiros do ônibus foram atendidos com ferimentos leves.