Kalil encerra agenda no Sul de Minas em Itajubá

Acolhido no Sul de Minas, Kalil encerrou sua agenda de compromissos na região em Itajubá

Crédito das fotos Rodrigo Lima/PSD/Divulgação

Fechando sua agenda no Sul de Minas, o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSD, Alexandre Kalil, esteve na tarde deste sábado (2 de julho) em Itajubá. Após encontro com políticos e militantes da região, Kalil participou do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Ulysses Gomes (PT). Ele agradeceu a calorosa acolhida do povo sul-mineiro, que o recebeu de braços abertos, e pediu que todos levem seu nome pela região: “Eu sou Alexandre Kalil, mostrei em BH que sei cuidar dos que mais necessitados, e quero fazer o mesmo por Minas”.

Áudio:

Kalil destacou a aliança com Lula. “A convite do presidente Lula, aceitei o trabalho árduo para assumir o governo de Minas. Gente, governar é cuidar. Não é reinar. Os atuais governantes não estão cuidando do povo. Eu e Lula vamos governar para quem precisa de cuidado. A pobreza tem que estar no orçamento, o cuidado tem que estar na conta. O povo tem que entender que precisamos ajudar quem passa fome no Brasil, e vocês são os únicos que podem mudar esta realidade”, disse.

Pesquisas apontam que 60% dos mineiros ainda não sabem em quem votar para governador. Pai de três filhos e avô de quatro netas, Kalil se apresentou aos itajubenses como pré-candidato ao governo do Estado. “Fui o prefeito reeleito em Belo Horizonte mais bem votado no primeiro turno. Saí do comando da prefeitura com mais de 70% de aprovação, o que prova o meu bom trabalho como gestor público. O povo reconhece quem trabalha”, destacou Kalil.

Como prefeito de BH, Kalil abriu dois centros de saúde por mês e foi reconhecido internacionalmente como exemplo de combate à pandemia. “Meu governo prioriza saúde, educação e luta contra a fome do povo. Um governo deve investir em infraestrutura, rodovias, dar condições para os produtores trabalharem com dignidade”.