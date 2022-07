Queda de árvore: rodovia que liga Gurinhatã à BR-365 está interditada

A rodovia será liberada no início da noite deste sábado (02.jul.22)

A rodovia liga a cidade de Gurinhatã à BR 365

Polícia Militar Rodoviária informa (PRFv) que a rodovia 461, que da acesso a cidade de Gurinhatã, na altura do km 0 (entroncamento com a BR 365), está temporariamente bloqueada devido queda de uma árvore, a qual caiu em virtude de um incêndio. A Eco vias do cerrado e bombeiros estão apoiando na retirada da árvore.

O alerta da PRFv foi emitido por volta das 17h deste sábado (02.jul.22). A via deve ser liberada no início da noite.

É importante frisar que, no momento, não há possibilidade de tráfego de veículos, razão pela qual o local encontra-se totalmente interditado.

Equipes da eco vias e bombeirosencontram-se no local e trabalham no sentido solucionar o transtorno e propiciar a regularização do tráfego normal.

A Polícia Militar Rodoviária orienta a população a utilizar rotas alternativas para acesso à cidade de Gurinhatã /MG, sugerindo, inclusive, que utilize o trecho da Rodovia

MGC 154 (Ituiutaba/bastos) – BR 364 – MG 461 – Gurinhatã.