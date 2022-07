Cuiabá derrota o Avaí em Florianópolis e deixa o Z4

O Cuiabá derrotou o Avaí por 2 a 1 de virada no início da tarde deste domingo (3), em Florianópolis, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

⏱️ 51'/2T – FIM DE JOGO! VITÓRIA DO DOURADO! Com gols de Joaquim Henrique e Valdívia, Cuiabá vence o Avaí em Florianópolis! VAMOS, DOURADO! AVA 1 x 2 CUI#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/yp2SxSITVo — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) July 3, 2022

O primeiro gol do jogo foi do Leão catarinense. Aos 29 minutos da etapa inicial, o volante Eduardo marcou ao aproveitar rebote dado pelo goleiro Walter ao chute de Morato. Porém, aos três minutos da etapa final o atacante Valdívia bateu da entrada da área e empatou para o Dourado. E, aos 18, o zagueiro Joaquim, após rebote do goleiro Douglas, completou para o fundo das redes e definiu o placar.

Com os três pontos, o Cuiabá chegou aos 16 e está na 16ª posição, deixando provisoriamente a zona de rebaixamento. Porém, voltará ao Z4 no final da rodada se o América-MG, que joga com o Goiás em casa, ou o Coritiba, que recebe o Fortaleza, não percam seus jogos. Já o Avaí está na 11ª posição com 18 pontos. O próximo jogo do time do Mato Grosso será contra o Botafogo no domingo (10) na Arena Pantanal. Um dia antes o Avaí visita o Bragantino.