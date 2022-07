Duda Sampaio e Natascha defenderão Brasil na Copa América Feminina

A meia Duda Sampaio, do Internacional, e a goleira Natascha, do Flamengo, foram chamadas pela técnica Pia Sundhage no início da tarde deste domingo (3). A dupla ingressará no grupo da seleção brasileira de futebol feminino que disputará a Copa América da Colômbia, entre os dias 8 e 30 de julho.

A competição classificará os dois primeiros colocados de forma direta para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris (França), enquanto os três primeiros estarão na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

A meia @dudaasampaio10, das @ColoradasGurias, e a goleira @N_Honegger, do @Flamengo, estão convocadas pela técnica Pia Sundhage para defender a #SeleçãoFeminina na CONMEBOL Copa América. 🧶 pic.twitter.com/9nYgvrw9R0 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 3, 2022

Já as equipes que ficarem na quarta e na quinta posições disputarão um playoff com outras equipes valendo duas vagas para a Copa do Mundo. Classificam-se aos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago (Chile), os times que terminarem na terceira, na quarta e na quinta posições. A estreia brasileira na Copa América está marcada para o dia 9 de julho, contra a Argentina a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Duda Sampaio, convocada na Data Fifa de junho, substituirá a atacante Gabi Nunes, do Madrid CFF, que sofreu um edema no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Já a goleira Natascha entrará na vaga de Letícia Izidoro, do Corinthians, cortada após uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.