Em um Maracanã lotado, Vasco recebe o Sport pela Série B

Na caça do líder Cruzeiro, o Vasco recebe o Sport, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (3) no estádio do Maracanã, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Com 30 pontos conquistados, o Cruzmaltino sabe que vencer é fundamental para não permitir que a Raposa, que derrotou o Vila Nova nesta rodada, permaneça com uma vantagem de sete pontos. Para alcançar este objetivo, o Vasco contará com apoio da sua torcida, que esgotou os 65 mil ingressos colocados à venda.

Toda esta movimentação foi percebida pelos jogadores, que não esperam facilidades diante da equipe pernambucana. “Sem dúvidas é um dos jogos mais importantes da nossa temporada. É um confronto direto, até porque o Sport vai brigar até o final pelo acesso, então é importante conquistarmos os três pontos. Vai ser um jogo difícil, como foram os anteriores contra os times lá de cima, mas com o apoio da nossa torcida entraremos em campo mais fortes. Foi extraordinário o que eles fizeram, esgotando os ingressos em menos de seis horas”, declarou o volante Yuri.

Já o Sport, que tem 21 pontos, chega ao Maracanã tentando encerrar uma sequência de cinco partidas sem vitórias (duas derrotas e três empates). E uma das esperança da torcida do Leão da Ilha do Retiro é o novo técnico da equipe, Lisca, apresentado na última quinta-feira (30).

Último treino finalizado! Agora é em campo. Bora pro Maracanã amanhã! 🔜 pic.twitter.com/Di0AZyRQvS — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 2, 2022

O treinador chegou ao time pernambucano afirmando que, já contra o Vasco, pretende apresentar algumas novidades: “Temos um grupo guerreiro, dedicado e profissional, também engajado na retomada do Sport. É momento de estarmos unidos. Para o jogo com o Vasco vamos começar a colocar algumas situações novas, funções, ideias. Não há muito tempo, mas estou confiante”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Vasco e Sport ao vivo com a narração de André Luiz Mendes, os comentários de Waldir Luiz e o plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: