Filho do governador de Goiás é encontrado morto em fazenda de Nova Crixás

Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi encontrado morto em uma fazenda em Nova Crixás, domicílio eleitoral do governador goiano.

Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Ele era filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes.

O falecimento foi confirmado pela Secretaria de Comunicação de Goiás, por meio de nota:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (3.jul), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”.

Caiado Filho era filho do governador com Thelma Gomes. Maria Caiado, irmã dele, faz aniversário neste domingo (3.jul). Segundo informações do portal Mais Goiás, o governador tinha voo marcado para ver a filha no aniversário, mas a viagem foi cancelada.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia também divulgou mensagem de luto. “Em nome da população de Aparecida, eu e a minha esposa Sulnara Santana deixamos aqui nossos sentimentos e condolências ao governador Ronaldo Caiado, à senhora Thelma Gomes, mãe de Ronaldo Caiado Filho, e à toda família pela perda do seu filho querido”, diz o comunicado assinado pelo prefeito Vilmar Mariano.