Hoje é Dia: “Tragédia do Sarriá”, derrota da Seleção de 82 faz 40 anos

Perder a final por 2 a 1 para o Uruguai na Copa de 1950. O 7 a 1 na semifinal, também em casa, para a Alemanha, em 2014. Há quem diga que, entre os traumas futebolísticos doloridos, há um jogo que faz torcedores da Seleção Brasileira respirarem tão fundo quanto essas ocasiões. A tão forte lembrança é de 1982 e foi batizada pela imprensa de “Tragédia do Sarriá” – em alusão ao estádio na cidade de Barcelona onde tudo aconteceu. A derrota completa 40 anos nesta semana.

Os três gols de Paulo Rossi, no dia 5 de julho de 1982, fizeram parte do pesadelo dos brasileiros que assistiram à até então impensável eliminação da Seleção na segunda fase de grupos da Copa do Mundo da Espanha (naquele ano, o método de disputa era diferente do atual). O acontecimento foi tão surpreendente que gerou uma comoção nacional. O Brasil precisava de um empate para passar de fase, mas acabou perdendo por 3 a 2. A Itália foi a campeã do mundo e o Brasil adiou o sonho do tetracampeonato, que só veio 12 anos depois.

Mas, tão vivos quanto às lembranças dos gols de Paulo Rossi, são os momentos que despertaram a esperança dos torcedores. Depois de sofrer o primeiro gol, com apenas cinco minutos de jogo, o Brasil empatou com Sócrates, aos 12 minutos do primeiro tempo. “É demais! É demais!”. A emoção do primeiro empate, na voz de José Carlos Araújo, está no arquivo da Rádio Nacional. Ouça abaixo:

Depois, a Itália passaria à frente no marcador novamente aos 25 minutos. O Brasil só conseguiu empatar aos 24 minutos no segundo tempo, com um golaço do Falcão. Na comemoração, ele corre de punhos cerrados: “o Rei de Roma em Barcelona”, bradou o narrador. Para imaginar essa cena novamente, ouça o áudio abaixo:

A felicidade só duraria mais seis minutos, quando a campeã daquela Copa faria o gol da vitória.

Moraes Moreira faria 75 anos

Nas lembranças da Copa de 1982, uma das vozes que embalaram a campanha brasileira foi a do cantor baiano Moraes Moreira, nascido em Ituaçu. A música “Sangue, Swingue e Cintura” era ouvida com frequência.

“O rei aqui é Pelé/Na terra do futebol/Olé! É bola no pé/Redonda assim como o sol/Seja no Maracanã/Ou num gramado espanhol/Escola aqui é de samba/E bola é arte do povo…”.

Esta semana pode ser motivação de homenagem ao célebre músico, que nasceu há 75 anos, em 8 de julho de 1947. Ele morreu em 2020, vítima de um infarto, mas deixou extensa obra e legado para a cultura nacional.





No acervo dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação, histórias, reportagens e shows estão disponíveis para se conhecer mais sobre o músico que ficou conhecido por sucessos como Preta pretinha, Brasil pandeiro, Festa do interior, Vassourinha elétrica, Isso aqui o que é e Por que parou? Parou Por quê?.

Em 2019, no especial Grandes Musicais, a TV Brasil exibiu o espetáculo 50 Carnavais, gravado na casa noturna Ballroom, em 1998, no Rio de Janeiro. Assista:

O talento de Moraes Moreira também pode ser conferido nesta entrevista de 2018 para o Rádio Batuta, da Rádio MEC. Na época, ele estava lançando o CD Ser tão, com forte presença do cordel e de suas recordações sertanejas.

Na conversa, o cantor lembra, por exemplo, que só viu o mar quando tinha 17 anos de idade. Ele recorda que sonhava estudar medicina, mas abraçou a música, integrando um dos grupos mais importantes da música brasileira: os Novos Baianos. Moreira também falou da influência de João Gilberto, Pepeu Gomes e Baby Consuelo em seu som. Ouça:

Memória nordestina

Ainda para resgatar o legado da arte nordestina, nesta semana, completam-se 20 anos da morte do poeta e cordelista Patativa do Assaré – nome artístico de Antônio Gonçalves da Silva. Ele faleceu em 8 de julho de 2002, aos 93 anos. O Momento Literário, quadro do programa Antena MEC, explicou por que ele é um dos principais nomes da poesia e música do sertão:

O História Hoje, da Radioagência Nacional, contou a vida do poeta popular Patativa do Assaré. Poeta, compositor, improvisador, representante fundamental da cultura popular nordestina, Patativa do Assaré se definia como um poeta do povo:

No ano passado, por ocasião do Dia do Nordestino, o programa Revista Brasil entrevistou o também poeta Daniel Gonçalves Silva, neto de Patativa do Assaré. Na conversa, ele diz que se sente privilegiado por ter tido o avô famoso como professor.

E também está disponível no site da TV Brasil um episódio da série O Milagre de Santa Luzia, que foi ao ar na tevê pública em 2017. Já no fim da vida, Patativa declamou alguns de seus mais lindos poemas – inclusive uma belíssima homenagem ao Rei do Baião – e falou sobre sua trajetória em gravação histórica feita em Assaré, para o projeto O Brasil da Sanfona (clique aqui para assistir).





Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

3 a 9 de julho de 2022 3 Nascimento do ator norte-americano Tom Cruise (60 anos) Nascimento do jornalista e treinador de futebol João Saldanha (105 anos) Uruguai é o primeiro país da América Latina a aprovar o voto feminino (95 anos) Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial – celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951 4 Morte da cantora lírica e atriz brasileira Maria d'Apparecida (5 anos) Morte do compositor argentino Astor Piazzolla (30 anos) Dia da Independência dos Estados Unidos 5 Nascimento da atriz brasileira Ingrid Guimarães (50 anos) Nascimento do jurista e político paulistano Hélio Bicudo (100 anos) Morte do desenhista de quadrinhos carioca Carlos Zéfiro (30 anos) Seleção Brasileira de Futebol comandada por Telê Santana perde para a Itália na Copa do Mundo de 1982 (40 anos) Início da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana (100 anos) Dia Mundial da Capoeira – comemoração internacional, que está prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira 6 Morte do escritor norte-americano William Faulkner (60 anos) – vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1949 Nascimento da pintora mexicana Frida Kahlo (115 anos) Primeiro encontro entre John Lennon e Paul McCartney em Liverpool (65 anos) – embrião da banda The Beatles 7 Nascimento do pintor russo Marc Chagall (135 anos) Escolha das Novas Sete Maravilhas do Mundo, em Lisboa (15 anos) Pelé estreia na Seleção Brasileira de Futebol e marca seu primeiro gol (65 anos) 8 Morte do poeta popular cearense Patativa do Assaré (20 anos) Nascimento do cantor e compositor baiano Moraes Moreira (75 anos) Incidente Roswell: suposto OVNI teria caído no Novo México (75 anos) Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico – a primeira data foi sancionada em 2001, pela Lei nº 10.221; e a segunda, em 2008, através da Lei nº 11.807. Ambas homenageiam o dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 8 de julho de 1948. A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do país 9 Primeira Greve Geral no Brasil (105 anos) Revolução Constitucionalista de 1932 (90 anos) Criação da União Africana (20 anos) – organização internacional que promove a integração entre os países do continente africano