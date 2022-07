Rayssa Leal e Pâmela Rosa disputam final do Pro Tour de skate street

As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa disputam, a partir das 14h (horário de Brasília) deste domingo (3), a final do Pro Tour de Roma (Itália), que marca o início da corrida para obter uma vaga no skate street para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris (França).

É FINAAAAAAAAAAL! 🛹🇧🇷 As brabas estão na decisão do World Street Skateboarding, em Roma 🇮🇹 💚 Rayssa Leal 🧚‍♀️ – 2° lugar

💛 Pâmela Rosa 🌹 – 7° lugar Todo mundo ligado e na torcida pelas meninas este domingo! 💪#OlympicQualifiers #RoadtoParis2024 pic.twitter.com/JbuYhBXXcz — Time Brasil (@timebrasil) July 2, 2022

No último sábado (2), Rayssa avançou com a segunda melhor nota das semifinais (246,47 pontos), enquanto Pâmela Rosa foi a sétima melhor (224,28). A terceira representante do Brasil na disputa, Gabriela Mazetto, não avançou, pois terminou na 14ª posição, e apenas as oito melhores atletas seguem para a final.

“Quem estava assistindo viu, foi muito style. O rolê feminino está em peso, está muito style mesmo de competir. Passamos eu e Pâmela. A Gabi acabou ficando, mas andou bastante também”, declarou a medalhista olímpica Rayssa Leal à Confederação Brasileira de Skate (CBSK).

Pontuação da final

Na final a nota de cada skatista será composta pela somatória de três notas: a volta (45 segundos) de maior pontuação e as duas manobras de maior nota. Cada skatista pode dar duas voltas e realizar cinco tentativas de manobra nessas duas fases da competição.